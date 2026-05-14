Браконьера из Сургута поймали на ловле рыбы во время нереста

Природоохранная прокуратура совместно с отделом Росрыболовства по ХМАО-Югре провели рейды во время нереста рыбы. На берегу протоки Остяцкий Живец в Сургутском районе они обнаружили жителя Сургута, который успел выловить 35 особей рыб различных видов.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная в местах нереста и на миграционных путях к ним». Мужчине придется не только возместить государству нанесенный водным биологическим ресурсам ущерб, но и, как минимум, заплатить крупный штраф.

Напомним, что сейчас можно рыбачить только удочкой с берега и то не везде. Рыбу также можно вылавливать не всякую. За некоторые породы, типа осетра, придется отдать более полумиллиона рублей. Полностью запрещены к вылову сибирский осётр, стерлядь, нельма, муксун, таймень и чир.

В Югре в период нереста действуют строгие ограничения на ловлю рыбы, направленные на сохранение популяций рыб и обеспечение их естественного воспроизводства. Сроки запрета вступают с момента начала распадения льда до 31 мая — на реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами. А также с момента распадения льда до 30 июня на реке Конда (от устья до Кондинского сора) и в Кондинском соре.