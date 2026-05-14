В выходные в Югре потеплеет до +31 градуса и начнутся грозы

Холодная погода окончательно покидает Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Снега и мокрого снега больше не ожидается. Возможны лишь кратковременные дожди и туманы, а также майские грозы. Сегодня ночью местами были небольшие морозы до -2 градусов, впереди на три дня почти везде плюсовые температуры даже по ночам.

В пятницу, 15 мая, в Югре облачно с прояснениями. Ночью пройдет кратковременный дождь, местами туман. Ветер южный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +8...+13 градусов, хотя местами по востоку все еще до 0 градусов. Днем тоже ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха будет летней: +21...+26 градусов, местами по востоку до +11 градусов.

В субботу, 16 мая, переменная облачность. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью составит +1...+6 градусов, по юго-западу +7...+12 градусов. Днем по западной половине потеплеет до +12...+17 градусов, местами до +25 градусов, по восточной половине +5...+10 градусов, местами до +16 градусов.

В воскресенье, 17 мая, в Югре вновь переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью опустится до +2...-3 градусов, местами до +8 градусов. Днем придет летняя жара: по западной половине +18...+23 градуса, местами до +31 градуса, по восточной половине +12...+17 градусов, местами до +4 градусов.