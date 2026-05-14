НовостиПроисшествия14 мая 2026 8:30

Подросток из Югорска задержан за попытку сбыть крупную партию наркотиков

Нина БАРИНОВА
Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

В покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере обвиняют 17-летнего жителя Югорска. Несмотря на юный возраст, парнишку отправят в тюрьму на длительный срок, ведь статья тяжкая.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, подросток через мессенджер взял работу у незнакомца. Он купил у него крупную партию наркотиков, чтобы сбыть ее наркозависимым. 6 мая при попытке сделать «закладку» парнишка был задержан в лесу сотрудниками югорской полиции, которая проводила оперативные мероприятия. Во время осмотра участков местности было обнаружено больше 30 свертков с наркотой. По уголовному делу все еще проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.