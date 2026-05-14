В Югре под арест отправили водителя вахтового автобуса, по чьей вине в ДТП погибли 2 человека и 3 пострадали

Под стражу заключен водитель вахтового автобуса, по вине которого 10 мая в 48 км от Когалыма погибли два человека и еще трое пострадали.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в тот день на трассе «Сургут-Когалым» автобус вез сотрудников предприятия. Воитель выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль HAVAL. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще один пассажир машины получил травмы. Также пострадали два пассажира автобуса.

Суд избрал водителю автобуса меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».