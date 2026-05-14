Семья чиновника из Югры вернет 8,4 млн рублей в казну из-за коррупционных нарушений

В Нягани суд рассмотрел гражданское дело об обращении в доход Российской Федерации 8 394 800 рублей с семьи чиновника, который допустил нарушение антикоррупционного законодательства, будучи членом комиссии по закупкам муниципального предприятия.

По данным «Судов Югры», являясь членом комиссии по осуществлению закупок «Чистого города» Нягани Иванков, принимал участие в процессе рассмотрения заявок и определения победителя на заключение договоров аренды спецтехники. Единственным участником, которого комиссия допустила к торгам, стала мать Иванкова, ее ИП было признана победителем закупочной процедуры.

Несмотря на очевидный конфликт интересов, чиновник не уведомил об этом своего работодателя. В итоге между ИП Иванковой и «Чистым городом» были заключены договоры на оказание автотранспортных услуг. Предприниматель с сыном получила 8 394 800 рублей.

Так как деньги были получены в качестве дохода коррупционным путем, суд взыскал солидарно с матери и сыночка 8 394 800 рублей и обратил их в доход Российской Федерации.

Ранее работник МП Нягани «Чистый город» Иванков был уволен в связи с утратой доверия.