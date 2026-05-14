В Сургуте причиной пожара в многоэтажке на Маяковского стала бытовая техника на кухне

Утром 13 мая в Сургуте на улице Маяковского произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Черный дым поднимался из окна четвертого этажа.

По данным МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, вызов на пульт диспетчера поступил в 07:17. Источником огня стала кухня. Уже в 07:24 пожар был локализован, а в 07:26 полностью ликвидирован. В результате пожара повреждена мебель на площади 3 квадратных метра, квартира закопчена на площади 19 квадратных метров. Причина возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Добавим, что в этот же день во 2 микрорайоне Урая произошёл пожар в пятиэтажном одноподъездном жилом доме. Там тлела балконная рама на третьем этаже. В результате пожара повреждены оконная рама и створка окна. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.