НовостиПроисшествия14 мая 2026 5:11

В Нижневартовске под колеса внедорожника угодила 7-летняя девочка

Семилетнюю девочку из Нижневартовска сбила дама на Nissаnе
Нина БАРИНОВА
Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло в Нижневартовске 13 мая.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:30 47-летняя женщина за рулем Nissаn сбила 7-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного пешехода. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима в местах возможного появления пешеходов, а родителям напоминать детям о том, что переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 ребенок. Задержано 13 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 55 водителей.