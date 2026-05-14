Арестован курьер из Питера, который помогал мошенникам забрать у матери погибшего бойца из Югры 6 млн рублей

Фото: Суды Югры

Жительнице Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры недавно перевели миллионы рублей за погибшего на СВО сына. Женщина разместила на счетах 6 154 800 рублей и лишилась их.

По данным «Судов Югры», югорчанке позвонили неизвестные и представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ России. Они сообщили ей информацию о взломе её аккаунта на портале «Госуслуги» и об оформлении доверенности на получение средств якобы для финансирования ВСУ. Женщина испугалась и сняла все деньги с банковских счетов, а затем, по совету мошенников, унесла их в тайник возле своего дома.

Курьер прибыл из Санкт-Петербурга. Он забрал деньги из тайника и уехал на такси. Его задержала полиция. Пособником мошенников оказался ранее не судимый, женатый, имеющий детей на иждивении мужчина. Питерец дал чистосердечное признание и признал факт пособничества мошенникам. В отношении него возбудили уголовное дело «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Суд заключил фигуранта под стражу на срок 1 месяц 24 суток, то есть до 6 июля 2026 года.