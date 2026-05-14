Югра вошла в ТОП-5 регионов России с самыми высокими пенсиями

Средний размер пенсии в РФ в апреле 2026 года составил 25 397 рублей

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в пятерку российских регионов с самыми высокими средними пенсиями.

По данным Социального фонда России, в апреле 2026 года средний размер пенсионных выплат в Югре составил почти 37 тысяч рублей.

Лидерство по средним пенсиям держит Чукотка – 42,2 тысячи рублей. На втором месте расположился Ненецкий автономный округ с 38,8 тысячами рублей средней пенсии. Далее идет Камчатский край – 37,5 тысяч рублей. На четвертом месте Магаданская область и 37,4 тысяч рублей. Пятое место у Югры.

Отметим, что цены на продукты и услуги ЖКХ в указанных регионах значительно выше среднероссийских. Средний размер пенсии в РФ в апреле 2026 года составил 25 397 рублей – прожить на такую пенсию без помощи почти невозможно.