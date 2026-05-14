В Ханты-Мансийске простятся с погибшим на СВО Эдуардом Вильчинским

Снова печальные вести пришли в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру из зоны проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи погиб молодой житель Ханты-Мансийска Эдуард Игоревич Вильчинский.

С глубокой печалью сообщаю, что при выполнение боевого задания в зоне СВО погиб наш любимый Вильчинский Эдуард Игоревич, – сообщают родные павшего в бою парнишки в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Прощание с Эдуардом пройдет 15 мая с 10:30 до 11:40 в ритуальном зале ОКБ. Бойца с воинскими почестями захоронят на восточном кладбище.