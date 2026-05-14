За погибшую в ночном клубе дочь мать из Сургута спустя 8 лет снова взыскала с директора 3 млн рублей

В ночь с 22 на 23 июня 2018 года 36-летняя жительница Сургута отправилась в ночной клуб «Медвежий угол». Прямо на танцполе на женщину упала металлическая конструкция с телеэкранами. Дама получила открытую черепно-мозговую травму, а прибывшие на место медики зафиксировали клиническую смерть. 12-летний сын пострадавшей остался сиротой.

В первый день после ЧП появилась информация, что женщина отмечала в клубе свой день рождения, но в СУ СК по ХМАО-Югре тогда опровергли это.

- Это была частная вечеринка, погибшая не отмечала день рождения. Возбуждено уголовное дело, – прокомментировала в ведомстве.

Директор ночного клуба Копайгора был осужден. Еще до суда он выплатил матери погибшей 1 млн рублей, также 1 миллион получил отец погибшей, еще 3 миллиона он выплатил мужу.

Спустя 8 лет мать женщины решила, что получила слишком мало и подала иск в суд на компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей, за минусом первого миллиона.

По данным «Судо Югры», Копайгора, являясь директором ООО «Медвежий угол», допустил оказание развлекательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего в 2018 году произошло обрушение металлической конструкции с размещенными на ней телевизорами на танцевальную площадку, где в это время находилась дочь истца и получила травмы, повлекшие ее смерть. Защитник Копайгоры против иска возражал, ведь мужчина уже выплатил семье пострадавшей 6 млн рублей и в настоящее время денег у него попросту нет.

Суд все же иск ненасытной истицы удовлетворил и взыскал с Копайгоры еще 3 млн рублей в пользу матери погибшей женщины.