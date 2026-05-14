Южный ветер принес тепло: погода в Югре 14 мая 2026 года

Фото: Типичный краб Нижневартовск

В четверг, 14 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +13...+18 градусов, местами по восточной половине +5...+10 градусов.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность, вечером облачно и небольшой дождь. Юго-восточный ветер 4-6 метров в секунду сменится на южный и усилится до 6-10 метров в секунду. Утром +1 градус. Днем +9...+13 градусов. Вечером +9 градусов.

В Сургуте переменная облачность, вечером облачно и без осадков, южный ветер 3-9 метров. Сейчас +1 градус. Днем +6...+13 градусов. Вечером +9 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, вечером пасмурно и без осадков. Ветер юго-западный 2-4 метров в секунду сменится на южный 4-6 метров в секунду. Сейчас 0 градусов. Днем +2...+7 градусов. Вечером +5 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, вечером пасмурно и слабый дождь. Ветер южный 3-9 метров в секунду. Утром +2 градуса. Днем от +8...+14 градусов. Вечером +9 градуса.

В Когалыме переменная облачность, вечером пасмурно, без осадков, ветер южный 3-9 метров в секунду. Утром на термометре -1 градус. Днем от +2 до +7 градусов. Вечером +6 градусов.

В Нягани до обеда переменная облачность, после обеда облачно и кратковременный дождь. Ветер южный 4-10 метров в секунду. Сейчас +7 градусов, днем +10...+12 градусов, вечером +11 градусов.

В Мегионе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду с переходом на южный 2-7 метров в секунду. Утром +1 градус. Днем +5...+9 градусов. Вечером +5 градусов.

В Радужном переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 3-7 метров в секунду, вечером южный 2-7 метров в секунду. Утром +1 градус. Днем от +4 до +8 градусов. Вечером +4 градуса.

В Лангепасе переменная облачность, без осадков, ветер южный 2-7 метров в секунду. Утром 0 градусов. Днем +5...+11 градусов. Вечером +6 градусов.

В Лянторе переменная облачность, вечером пасмурно и небольшой дождь, южный ветер 3-8 метров в секунду. Утром +1 градус. Днем +7...+13 градусов. Вечером +9 градусов.

В Урае облачно, днем дождь. Ветер юго-восточный 3-9 метров в секунду сменится на южный 5-10 метров в секунду. Сейчас +9 градусов. Днем на столбиках термометров окажется +12...+16 градусов. Вечером +14 градусов.

В Белоярском пасмурно, вечером зарядит небольшой дождь. Ветер южный 4-11 метров в секунду. Сейчас +6 градусов. Днем +13...+16 градусов, вечером +10 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, вечером облачно, без осадков, ветер южный 2-8 метров в секунду. Сейчас +3 градуса. Днем +8...+14 градусов. Вечером +9 градусов.

В Югорске преимущественно облачно, с утра и до обеда небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-9 метров в секунду сменится на южный 4-10 метров в секунду. Сейчас +7 градусов. Днем +10...+16 градусов. Вечером +14 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 2-7 метров в секунду. Сейчас 0 градусов. Днем +4...+9 градусов, вечером +6 градусов.

В Советском пасмурно и до обеда дождь. Ветер юго-восточный 3-9 метров в секунду сменится на южный 5-10 метров в секунду и к ночи стихнет. Сейчас +7 градусов. Днем +10...+16 градусов. Вечером +14 градусов.