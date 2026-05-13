Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 12:58

Экозабег с фотоконкурсом пройдет в Югре 23 мая

В Югре 23 мая пройдет экозабег с фотоконкурсом
Нина БАРИНОВА
Фото: администрация Югорска

Фото: администрация Югорска

«Югра-экозабег.Чисто побегать» состоится в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уже в седьмой раз в субботу, 23 мая. Он стартует в 11 часов и охватит 47 городов и поселений. Мероприятие включено в международную программу «Спасти и сохранить» и Всероссийскую акцию «Зелёная весна».

Изюминкой экозабега станет фотоконкурс на самую необычную находку. Для этого нужно сделать кадр с нестандартным мусором и выложить фото на личных страницах в соцcетях с хэштегом «Югра-Экология». Авторы самых запоминающихся снимков наградят экополезными призами.

Добавим, что в городе Югорске экозабег стартует на улице Гастелло, в лесу напротив здания «Амотеа».