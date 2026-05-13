Экозабег с фотоконкурсом пройдет в Югре 23 мая

«Югра-экозабег.Чисто побегать» состоится в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уже в седьмой раз в субботу, 23 мая. Он стартует в 11 часов и охватит 47 городов и поселений. Мероприятие включено в международную программу «Спасти и сохранить» и Всероссийскую акцию «Зелёная весна».

Изюминкой экозабега станет фотоконкурс на самую необычную находку. Для этого нужно сделать кадр с нестандартным мусором и выложить фото на личных страницах в соцcетях с хэштегом «Югра-Экология». Авторы самых запоминающихся снимков наградят экополезными призами.

Добавим, что в городе Югорске экозабег стартует на улице Гастелло, в лесу напротив здания «Амотеа».