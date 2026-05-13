Налоги на 9 млн рублей взыскал суд Югорска с директора обанкротившейся фирмы

Бывшему директору ООО «Югорспродукт-Ойл» из Югорска придется выплатить 9 191 615,23 рублей, которая обанкротившаяся фирма задолжала по налогам.

По данным «Судов Югры», в июне 2025 года руководитель организации уже была признана виновной в «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере». По мнению следствия, директор вывела с расчетных счетов «Югорспродукт-Ойл» 24 693 666,06 рублей, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. При этом, уже был долг перед налоговой более 9 млн рублей.

Позже фирма обанкротилась, взыскать с нее налоги или арестовать ее имущество уже не получится, поэтому суд решил содрать эти деньги с бывшего директора.