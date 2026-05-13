Разработка для борьбы с йододефицитом из Югры выходит на рынок Китая

Созданная резидентом Технопарка Югры разработка по профилактике йододефицита вышла в финал престижного международного акселератора BRICS в китайском городе Сямынь. Об этом сообщает департамент промышленности Югры.

Проект i2Life предлагает обогатить продукты питания биомиметическим йодом, идентичным тому, что содержится в грудном молоке. Разработка вошла в ТОП-20 лучших технологий БРИКС 2026 года. Ее создатель - Феликс Дю - приглашен на встречи с китайскими инвесторами.

Китай имеет огромный рынок по обогащению продуктов питания различными витаминами и минералами и очень заинтересован в профилактике йододефицита. Это означает, что проект весьма успешен и будет внедрен в стране.