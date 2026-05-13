Энергетики направили 12,7 млн рублей на плановый ремонт высоковольтной ЛЭП в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершен плановый капитальный ремонт двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 110 кВ. Энергообъект обеспечивает электроснабжение Новомолодежного нефтяного месторождения.

Специалисты «Россети Тюмень» переставили две опоры ЛЭП на вновь построенные фундаменты из железобетонных свай, а также заменили более 100 стеклянных изоляторов и смонтировали восемь стальных заземлителей, которые повысят грозоупорность объекта. Все используемые в ремонте комплектующие – отечественного производства и адаптированы для эксплуатации в суровых климатических условиях Севера.

К работам привлекалась бригада из 10 человек и семь единиц спецтехники, включая бурильную установку, сваебойную машину и автокран грузоподъемностью 25 тонн. Персонал и оборудование на место доставлялись при помощи гусеничного транспортера и снегоболотохода.

Системообразующая электросетевая компания направила на выполнение планового ремонта 12,7 млн рублей. Проведенные технические мероприятия повысили надежность электроснабжения месторождения в главном нефтедобывающем регионе России.