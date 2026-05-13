В Югре с начала года участникам СВО приставы списали 266 млн рублей, а их женам 37 млн рублей

Судебные приставы Ханты Мансийского автономного округа - Югры с начала 2026 года списали участникам специальной военной операции 266 млн рублей по 2 852 исполнительным производствам.

Женам контрактников тоже списали еще 37 млн рублей по 400 исполнительным производствам. Помимо того, что контрактники остаются без долгов, регион за подписание контракта переводит им единовременную выплату, которая составляет 4,1 млн рублей.

В УФССП по ХМАО-Югре напоминают, списать долги могут участники СВО, заключившие контракт на срок более года, если сумма их кредитных обязательств не превышает 10 млн рублей. Важно отметить, что мера не затрагивает алименты и выплаты по возмещению вреда жизни и здоровью.