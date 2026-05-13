НовостиОбщество13 мая 2026 8:28

Должник из Нефтеюганска нашел 1,4 млн рублей для оплаты после ареста дорогого внедорожника

Нина БАРИНОВА
Фото: пресс-служба УФССП России по ХМАО-Югре

Индивидуальный предприниматель из Нефтеюганска накопил долгов по кредитам в 1,4 млн рублей. Банки подали в суд, дело выиграли и исполнительный лист пришел к судебным приставам.

Судебные приставы предупредили 42-летнего мужчину о долге, но тот не стал оплачивать его добровольно. Тогда у должника приставы обнаружили и арестовали принадлежащий ему дорогой черный внедорожник. Уже через несколько дней мужчина нашел деньги и полностью погасил задолженность. Теперь ему надо найти деньги, чтобы оплатить исполнительский сбор в размере 143 тысяч рублей.