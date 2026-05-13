Бизнесмен из Октябрьского района Югры торговал в магазине контрафактом

Предпринимателя из Октябрьского района Югры обвиняют в реализации крупной партии контрафактных товаров. Мужчина продавал в своем магазинчике одежду и обувь с лейблами известных марок.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в мае 2025 года полицейскими было выявлено более 80 единиц одежды и обуви, которые продавались без права на использование товарных знаков. У предпринимателя изъяли 86 единиц контрафактной продукции. Предварительная сумма ущерба, нанесенного правообладателю, составила 560 тысяч рублей.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.