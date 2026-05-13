Водителю из Сургута запретили выезжать за пределы города за ДТП, в котором пешеход разбила голову

Суд Сургута вынес обвинительный приговор в отношении местного водителя, который сбил пешехода и принес ей тяжкий вред здоровью в виде открытой черепно-мозговой травмы.

По данным «Судов Югры», сургутянин вину свою признал, но не согласен с иском пострадавшей в ДТП женщины, которая требовала выплатить ей 50 тысяч рублей. Мужчина заявил, что он извинился перед ней, а также приносил ей в больницу напитки и продукты.

В итоге мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с запретами выезжать за пределы города Сургута, изменять место жительства или пребывания без согласия УИН. Также ему в течение двух лет запрещено садиться за руль в течение двух лет. Также водителя обязали выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей.