В Нижневартовске на копейки выросли цены на 92 бензин и дизтопливо

Агентство нефтегазовой информации в очередной раз провело мониторинг цен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за минувшую неделю.

Цены независимых операторов и АЗС крупных нефтяных компаний остались без изменений либо подверглись незначительной коррекции, а вот в Нижневартовске совсем немного поднялись.

Так, на АЗС «Роснефть» бензин марки АИ 92 поднялся на 15 копеек и теперь отпускается за литр по цене 63,30 рубля. Дизтопливо подорожало на 30 копеек - до 82,05 рублей.

В целом, на российском топливном рынке усиливается нехватка бензина АИ-95. Эксперты связали это с внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов, снижением переработки и сезонным увеличением спроса.

В нынешних условиях НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АИ-92, хотя летом спрос на АИ-95 растет быстрее предложения.