Гендиректор фирмы из Мегиона скрыл от налоговой более 27 млн рублей

Генеральный директор коммерческой организации из города Мегиона почти два скрывал от налоговой деньги. На мужчину завели уголовное дело по статье «Сокрытие денежных организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере».

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, с июля 2023 года по март 2025 года директор, точно зная, что у фирмы есть налоговая задолженность, скрыл от налоговой более 27 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание. После вмешательства силовиков, задолженность была частично погашена.

Суд признал виновным мужчину и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.