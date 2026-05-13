НовостиОбщество13 мая 2026 6:08

Соцфонд ХМАО выдал пострадавшему на производстве югорчанину новую Lada Vesta

Нина БАРИНОВА
Фото: Соцфонд ХМАО-Югры

Региональное Отделение Социального фонда России выдало новый автомобиль Lada Vesta пострадавшему на производстве мужчине. Ведомство вручило инвалиду на коляске автомобиль на 7 лет, в течение всего этого времени соцфонд будет частично компенсировать затраты на техническое обслуживание, ремонт и бензин.

Отметим, что Lada Vesta оборудована адаптированными системами управления с учётом индивидуальных особенностей и физических возможностей нового владельца.

В Отделении добавили, что автомобили в спецкомплектации предоставляются гражданам, получившим производственную травму, по заключению бюро медико-социальной экспертизы. При этом у пострадавшего должно быть отсутствие противопоказаний к вождению.