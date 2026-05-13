Соцфонд ХМАО выдал пострадавшему на производстве югорчанину новую Lada Vesta

Региональное Отделение Социального фонда России выдало новый автомобиль Lada Vesta пострадавшему на производстве мужчине. Ведомство вручило инвалиду на коляске автомобиль на 7 лет, в течение всего этого времени соцфонд будет частично компенсировать затраты на техническое обслуживание, ремонт и бензин.

Отметим, что Lada Vesta оборудована адаптированными системами управления с учётом индивидуальных особенностей и физических возможностей нового владельца.

В Отделении добавили, что автомобили в спецкомплектации предоставляются гражданам, получившим производственную травму, по заключению бюро медико-социальной экспертизы. При этом у пострадавшего должно быть отсутствие противопоказаний к вождению.