МЧС ХМАО запустило в МАКСе канал для экстренных оповещений

МЧС России Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сделал важное объявление для жителей и гостей региона. Ведомство запустило канал в мессенджере МАКС, в котором будет публиковаться экстренная информация о чрезвычайных ситуациях и неблагоприятных погодных явлениях.

Официальный канал «РСЧС Ханты Мансийского автономного округа – Югры» будет публиковать: оповещения об угрозах ЧС; предупреждения о непогоде; правилах поведения в экстренных ситуациях, а также предупреждения о возможной ракетной опасности.

Добавим, что несколько югорчан уже проверили работу канала и поделились впечатлениями в соцсетях.

- Ого, реально пришла информация об ураганном ветре раньше, чем пришло сообщение от оператора, – пишет Максим.