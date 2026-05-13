В Югре 20 асфальтобетонных заводов запускают дорожный сезон

В разных муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 20 заводов компании «Северавтодор» запускают дорожный сезон.

Так, в Ханты-Мансийске завод уже готов к работе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За смену он выпускает около 1 200 тонн асфальтобетона, а установка выдаёт около 120 тонн смеси в час. Всей массы хватит примерно на километр покрытия шириной четыре метра.

Специалисты лаборатории регулярно объезжают асфальтовые заводы Югры, где отбирают пробы и проверяют качество смесей. На дорогах округа обычно применяют щебёночно-мастичный асфальтобетон. Он наиболее подходит для сурового климата и короткого лета.

В 2026 году в Югре планируют отремонтировать 74 километров региональных трасс и 66 километров дорог местного значения, общей протяженностью 159 километров.