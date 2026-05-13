Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска за сутки повысился на 5 см

Всего на 5 сантиметров поднялся уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска. На утро 13 мая он составляет 825 сантиметров. По прогнозу спасателей, вода в Оби поднимется до отметки 900 см, а критическая норма - 910 см. Достигнув этой отметки вода начнет затапливать территории Плиевских дач и РЭБ-флота.

Власти Нижневартовска начали подготовку к весеннему паводку заблаговременно. Глава города Дмитрий Кощенко еще в марте поручил создать резерв материально-технических средств, топлива, песка, мешков и пунктов временного размещения для эвакуации граждан.

В настоящее время сотрудники управления по делам ГО и ЧС города Нижневартовска продолжают проводить профилактические рейды по садово-огородническим товариществам, чьи жилые дома и дачные участки попадают в зону возможного подтопления, заблаговременно подготовиться к половодью.