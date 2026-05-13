Жителей поселка ХМАО напугал нейромедведь

В поселке Солнечном Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры появилась информация, что по поселку ходит медведь. Сообщение подтверждало фото, на котором действительно был запечатлен бурый медведь. Автор фото – школьник, который не хотел идти в школу. Он отправил своей учительнице фото с медведем, который, якобы, гуляет возле его дома по улице Советской.

Фото вызвало переполох в поселке. Кто-то испугался, кто-то усомнился в его подлинности. Вскоре выяснилось, что фото создано с помощью нейросети.

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина подтвердила, что это фейк. Шутка может обойтись родителям школьника в 300 тысяч рублей, ведь распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений является административным правонарушением.

- Мораль истории: ИИ — штука крутая, но лучше использовать её не для прогулов. И всегда проверяйте новости, даже если они «от надёжного источника».

админ наказан, завтра тоже идёт в школу и остаётся без денег на обеды весь месяц, отметили в тг-канале «ЧП Сургут», который также опубликовал информацию о нейромедведе.