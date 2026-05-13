В Лянторе сотрудники ДПС задержали за рулем пьяную с ожогами лица женщину

Ночью в дежурную часть полиции Сургутского района позвонили неравнодушные жители Лянтора, которые сообщили о подозрительном автомобиле марки Lada белого цвета, припаркованном на улице Комсомольской. Они подозревали, что за рулем находится пьяный водитель. На место сразу же направили экипажи ППС.

Автомобиль все еще там находился. За рулем оказалась 43-летняя женщина с ожогами лица 1 и 2 степени. Выяснилось, что несколько часов назад водитель вместе с 40-летним мужчиной крепко выпили. При попытке задержать парочку, мужчина вел себя агрессивно, поэтому ему пришлось брызнуть в лицо газовым баллончиком. У водителя в выдыхаемом воздухе обнаружено 0.78 промилле алкоголя.

Для оформления и оказания медицинской помощи пару доставили в городскую больницу. Выясняется, где женщина получили ожоги. Мужчина же и в больнице матерился и вел себя агрессивно.

В отношении пары составлены разные протоколы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.