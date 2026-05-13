В Ханты-Мансийске 30 пожарных тушили большой склад

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Первое сообщение о сильном пожаре на складе по улице Заводская в Ханты-Мансийске поступило 12 мая в 13:33. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На место выехали 30 сотрудников МЧС и 8 единиц спецтехники.

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

По данным МЧС Росси по ХМАО-Югре, открытое горение было ликвидировано в 14:25. В итоге был уничтожен второй этаж объекта по всей площади. Кроме того, поврежден первый этаж и имущество, находящееся внутри по всей площади 400 квадратных метров. Локализовать пламя удалось в 14:10, а ликвидация открытого горения в 14:25. Ликвидировать последствия пожара удалось в 17:56. В результате происшествия пострадавших нет. Причину возгорания установят дознаватели.

Всего за прошедшие сутки подразделения МЧС России по округу на пожары привлекались 5 раз.