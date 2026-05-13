Ночью в Ханты-Мансийске сгорел частный дом

Сообщение о возгорании двухквартирного частного дома на улице Федорова в Ханты-Мансийске поступило на пульт диспетчера ночью, 13 мая, в 01:41.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, кровля дома уже горела по всей площади. Локализовать пламя удалось в 02:06, в 02:20 было ликвидировано открытое горение.

В итоге повреждены кровля, фасад чердака, фасад одной из квартир. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работали 6 единиц спецтехники и 25 человек личного состава. Причину возгорания установят дознаватели.