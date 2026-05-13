В городах без осадков и до +16 градусов: погода в Югре 13 мая 2026 года

В среду, 13 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +8...+13 градусов, местами по западной половине +15...+20 градусов, местами по восточной половине +1...+6 градусов.

В Ханты-Мансийске сегодня солнечно и только вечером переменная облачность, без осадков. Западный ветер 1-2 метра в секунду сменится на северо-западный ветер, потом на северный и чуть усилится до 4 метров в секунду, а к вечеру на восточный, но сила останется прежней. Утром солнечно -7 градусов. Днем резкое потепление от -4 до +7 градусов. Вечером +1 градус.

В Сургуте переменная облачность, без осадков, северо-западный ветер 4-6 метров в секунду сменится на северный 3-8 метров в секунду. Сейчас -3 градуса. Днем +1...+2 градуса. Вечером -2 градуса.

В Нижневартовске пасмурно и без осадков, ветер северо-западный 4-8 метров в секунду. Сейчас -2 градуса. Днем -3...-1 градус. Вечером -1 градус.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков, северо-западный ветер 2-4 метра в секунду с переходом на северный 3-7 метров в секунду. Утром -2 градуса. Днем от +1...+3 градуса. Вечером -2 градуса.

В Когалыме пасмурно, без осадков, ветер северный 3-8 метров в секунду. Утром на термометре -2 градуса. Днем от -3 до 0 градусов. Вечером -3 градуса.

В Нягани преимущественно солнечная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 1-6 метров в секунду. Сейчас +1 градус, днем +4...+12 градусов, вечером +6 градусов.

В Мегионе пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 4-8 метров в секунду, вечером сменится на северный 1-7 метров в секунду. Утром -1 градус. Днем -1...+1 градус. Вечером -1 градус.

В Радужном пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, вечером северный 1-6 метров в секунду. Утром 0 градусов. Днем от -3 до +1 градуса. Вечером -2 градуса.

В Лангепасе пасмурно, без осадков, ветер северо-западный 4-7 метров в секунду, вечером северный 1-5 метров в секунду. Утром -2 градуса. Днем от -1...+1 градус. Вечером +1 градус.

В Лянторе переменная облачность, осадков не ожидается, северо-западный ветер 1-2 метров в секунду с переходом на северный, северо-восточный и восточный 2-6 метров в секунду. Утром -3 градуса. Днем 0...+3 градуса. Вечером +2 градуса.

В Урае переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду. К ночи сменится на восточный 3-8 метров в секунду. Сейчас +5 градусов. Днем на столбиках термометров окажется +8...+16 градусов. Вечером +12 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду, затем сменится на юго-западный, южный и юго-восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +1 градус. Днем +2...+9 градусов, вечером +2 градуса.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду с переходом на северный и северо-восточный той же силы. Сейчас -3 градуса. Днем +1...+4 градуса. Вечером +4 градуса.

В Югорске преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Сейчас +2 градуса. Днем +6...+15 градусов. Вечером +7 градусов.

В Покачах пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный от 1 до 8 метров в секунду. Сейчас -1 градус. Днем от -3 до -1 градуса, вечером -1 градус.

В Советском преимущественно солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Сейчас +2 градуса. Днем +6...+16 градусов. Вечером +6 градуса.