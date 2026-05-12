Мегафон стал лидером по скорости покрытия в ХМАО

Независимые эксперты компании Vigo, разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей данных, вновь признали МегаФон лидером по покрытию в Ханты-Мансийском автономном округе. В рамках исследования в первом квартале 2026 года было проведено более 124 млн измерений в различных локациях региона.

Лидер был выявлен при помощи специального показателя Vigo Coverage Score, который учитывает общую площадь территории, где присутствует хотя бы один из операторов, долю от суммарного покрытия, которую занимает каждая компания, технологичность и наличие 4G. По совокупности параметров МегаФон в Югре получил самый высокий показатель и опередил более чем на 10% ближайшего конкурента.

Площадь ХМАО составляет более 534 квадратных километров, и проведенные замеры охватили обширную территорию, от крупных городов до небольших населенных пунктов. Оператор смог подтвердить свое лидерство благодаря планомерному развитию цифровой инфраструктуры региона.

«Специалисты МегаФона комплексно работают над расширением зоны LTE-покрытия в Югре. Анализируя потребности наших клиентов и особенности территории, мы развиваем сеть и обеспечиваем стабильную связь даже в часы максимальной нагрузки. Так, с начала года мы уже построили и модернизировали около 30 телеком-объектов в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и других населенных пунктах», — сказал директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

