В ХМАО трое рыбаков заживо сгорели в автомобиле «УАЗ 452»

Трагедия произошла 8 мая в 5 километрах от поселка Ягодный Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Во время тушения лесного пожара у реки был обнаружен обгоревший автомобиль «УАЗ 452» в народе называемый буханка. В нем были обнаружены тела троих мужчин – рыбаков. По факту гибели людей в результате пожара возбуждено уголовное дело.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, погибшими оказались тела жителей Урая и Кондинского района. Выяснилось, что мужчины приехали на рыбалку и использовали автомобиль для ночлега

- По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное использование рыбаками обогревательного элемента (газовой горелки), расположенного в автомобиле. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, – поделились подробностями в ведомстве.

В настощее время проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Осмотрено место трагедии, в ходе которой изъяты объекты, имеющие значения для установления причин и обстоятельств пожара.

Прокуратура ХМАО-Югры контролирует ход расследования уголовного дела о гибели трех человек в результате пожара, которое она признала законным.