Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска достиг 820 см

Вода в реке Обь пусть и медленно, но продолжает пребывать. На утро 12 мая он уровень воды достиг отметки 820 см, прибавив за сутки 7 см. До критической отметки осталось всего 80 см.

Именно при 900 см река начинает затапливать территорию Плиевских дач и район РЭБ-флота.

Тем временем глава Нижневартовского района Борис Саломатин провел с главами городских и сельских поселений совещание по подготовке к паводку. Он отметил, что в поселениях продолжается активная подготовка к паводковому периоду и настоящее время угроза подтопления отсутствует.

- Нижневартовский район входит в число муниципалитетов, подверженных риску подтопления. Прямой угрозы на сегодняшний день нет, однако все службы работают на опережение. В поселениях идет планомерная подготовка к опасному периоду. В каждом поселении с учетом местной специфики приводят в порядок технику, проверяют резервы, укрепляют дамбы и отрабатывают алгоритмы взаимодействия всех служб, – добавил Борис Саломатин.