Жителя Урая мошенники развели на 435 тысяч рублей, пообещав ему квадроцикл со скидкой

Житель Урая, сидя в интернете, увидел объявление о продаже квадроциклов. 57 летний мужчина перешел по ссылке, выбрал модель и оставил свой контактный номер телефона. Вскоре в мессенджере с ним связался неизвестный, который назвался Евгением. Он купить приобрести технику со скидкой.

Югорчанину Евгений наплел, что отдельные комплектующие квадроцикла продаются отдельно, но на них действуют специальные условия: скидка 5% для пенсионеров и ветеранов, а также сезонная скидка 10%. Ураец выбрал квадроцикл, дополнительные запчасти к нему и назвал адрес, куда доставить технику. В ответ он получил договор купли продажи и реквизиты для оплаты. Через банкомат в Урае мужчина перевел 435 010 рублей и отправил чек об оплате. Евгений пообещал прислать квадроцикл уже через 3-5 дней, а после исчез.

По данному факту в УМВД по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».