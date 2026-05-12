Белоярский суд Югры начал рассматривать дело в отношении двух чиновников, обвиняемых в махинациях с документами

В Белоярском городском суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассматривают уголовное дело в отношении первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца и бывшего начальника управления капитального строительства администрации Белоярского района Коннова. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а Коннову вменяют еще и в получении крупной взятки в размере 1,4 млн рублей от местного предпринимателя.

Согласно документов «Судов Югры», чиновники согласовали конкурсную документацию и не приняли меры по проведению государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, а также государственной экологической экспертизы изменений в проектно-сметную документацию объектов «Полигон утилизации ТБО в с. Полноват» и «Полигон утилизации ТБО в п. Сорум». Их действия привели к отсутствию возможности эксплуатации возведенных полигонов.