Из Югры за нарушения в сфере миграции выдворят на родину еще 130 человек

Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вновь устроили облавы на мигрантов. Стражи порядка устроили сплошные проверки транспорта на дорогах, посетили объекты строительства, торговли, промышленных зон, а также вагончики и общаги, где проживают иностранцы.

Всего было составлено более 460 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. 15 мигрантов трудились без патентов. Еще 56 находились на территории Российской Федерации незаконно.

Кроме того, вынесено 130 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации, 2 решения о депортации, а 93 иностранцам запретили въезжать в Россию.

В УМВД по ХМАО-Югре рассказали, что в Радужном иностранец не исполнил решение по выезду за пределы России. Его депортируют, сейчас он находится в миграционном центре Сургута.

Возбуждено 64 уголовных дела за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев, а также подделку, изготовление или оборот поддельных документов.