Нерадивого отца из Ханты-Мансийска суд лишил многомиллионных выплат за погибшего на СВО сына

Житель Ханты-Мансийска развелся с женой, когда сын был маленький. Мужчина после не приходил в гости к своему ребенку, не растил его, не интересовался его жизнью. Впервые он встретился с ним, когда сыну уже исполнилось 36 лет. Недавно сын погиб в зоне проведения специальной военной операции. Мать бойца не захотела делиться огромными миллионами и подала иск в суд о лишении его прав на выплаты.

По данным «Судов Югры», мать в иске указала, что отец погибшего сына с самого рождения ребенка устранился от его воспитания. Он не принимал участия в жизни ребенка, не заботился о его развитии, здоровье, обучении, не оказывал моральной и духовной поддержки. Все обязанности по воспитанию погибшего исполнялись его матерью. Отец также подтвердил факт самоустранения от воспитания сына, пояснив, что впервые встретился с ним, когда сыну уже исполнилось 36 лет.

Суд признал отца утратившим право на получение единовременных выплат в связи с гибелью военнослужащего в ходе специальной военной операции.