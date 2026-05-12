К пятнице в Югре потеплеет до +20 градусов

В праздничные выходные на Ханты-Мансийский автономный округ – Югру обрушились снегопады и ураганный ветер, который сметал остановки, срывал крыши с домов, выдергивал светофоры, вырывал с корнем деревья и даже стальные опоры линий электропередач не выдержали его напора. Сейчас власти муниципалитетов приводят в порядок все, что натворила непогода, а владельцы пострадавших от ударов стихии автомобилей ищут, кто должен ответить за ущерб. Уже сегодня в Югре наметилась тенденция к потеплению, которая усилится к пятнице.

В среду, 13 мая, переменная облачность. Ночью по западной половине местами, по восточной половине повсеместно небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит -2...-7 градусов, местами до +5 градусов. Днем местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5...+10 градусов, местами по западной половине до +15 градусов, местами по восточной половине до 0 градусов.

В четверг, 14 мая, переменная облачность. Местами небольшие осадки: снег, мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +8...+13 градусов, местами по западной половине +15...+20 градусов, местами по восточной половине +1...+6 градусов.

В пятницу, 15 мая, вновь переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, местами +4...+9 градусов. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов, местами +6...+11 градусов.