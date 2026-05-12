Экс-сотрудника ДПС из Радужного осудят за взятку в виде двух дорогих автомобилей

Следователи Югры завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ДПС из города Радужного. Мужчина обвиняется сразу по двум уголовным статьям: в получении взятки в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, сотрудник ДПС в 2024 году получил от директора фирмы взятку в виде пользования двумя дорогостоящими автомобилями. Никаких денег за аренду, которая должна была составить 1,5 млн рублей, полицейский не платил, деньги за покупку директору не передавал. Взамен полицейский оказывал покровительство взяткодателю и не привлекал к ответственности за нарушение ПДД целого ряда лиц.

Кроме того, с 2024 по 2025 год обвиняемый участвовал в деятельности фирмы, принимал решения по поводу ее развития и получал за это деньги. Сотрудник полиции уволен из правоохранительных органов в связи с утратой доверия. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В отношении взяткодателя тоже возбуждено и расследуется уголовное дело.