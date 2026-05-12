За два года бензин в Югре подорожал от 14 до 23 рублей за литр

Тюменьстат посчитал, что в 2024 году на 500 рублей автовладелец мог залить в бак 10 литров 92-го Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за два года значительно выросли цены на бензин. Причем чем выше октановое число топлива, тем оно больше подорожало. Так, АИ-92 вырос на 14 рублей, а АИ-98 сразу на 23 рубля. Тюменьстат посчитал, что в 2024 году на 500 рублей автовладелец мог залить в бак 10 литров 92-го, теперь за эту сумму у него получится залить всего 8 литров.

Согласно сводке, рост цен шел так: в 2024 году АИ-92 стоил 49 рублей, сейчас он уже отпускается по 63 рубля. АИ-95 в 2024 году продавали по 53 рубля за литр, теперь он стоит 67 рублей. АИ-98 в 2024 году был 68 рублей за литр, сегодня его можно купить за 91 рубль за литр.