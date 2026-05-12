Югра
НовостиОбщество12 мая 2026 6:39

В ХМАО по рекордно низкой цене продают аэропорт

Нина БАРИНОВА
Фото: электронные торги

Всего 803 тысячи 166 рублей просит ООО «Газпром трансгаз Югорск» за аэропорт в поселке Светлый Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Согласно данным электронных торгов за эту цену покупатель получит здание аэровокзала с полноценной взлетно посадочной площадкой общей площадью 1 190 квадратных метров. Одноэтажное деревянное здание вокзала было построено в 1967 году.

Отметим, что аэропорт продают уже с 2019 года. Тогда за него просили 1 млн 812 тысяч рублей. В 2023 году цена на объект выросла до 2 млн 872 тысяч рублей.