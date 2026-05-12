Жителей Мегиона 13 мая приглашают на анонимный ВИЧ-тест

Мегионская городская больница 13 мая приглашает всех желающих пройти обследование и узнать свой ВИЧ-статус. Услуга абсолютно бесплатна и анонимна.

Акция пройдет с 14:00 до 15:00 на территории ТЦ «Сибирское подворье». Сюда приедет специализированный автомобиль, который предоставил «Центр СПИД» города Ханты-Мансийска.

- Это бесплатный сервис, позволяющий любому человеку, в возрасте от 16 лет, получить консультацию специалиста и анонимно пройти экспресс — тестирование на ВИЧ. Процедура обследования анонимная, без предъявления документов, занимает всего 10-15 минут, подготовки к анализу не требуется. Информация о результатах теста строго конфиденциальна и сообщается только самому тестируемому, – рассказали подробности в больнице.