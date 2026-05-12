НовостиПроисшествия12 мая 2026 6:09

Осуждены фигуранты дела о суррогатном алкоголе, от которого в ХМАО погибли четыре человека

Суд вынес приговор фигурантам дела о суррогатном алкоголе, от которого в ХМАО погибли четыре человека
Нина БАРИНОВА
В декабре 2021 года суррогатом отравились 14 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Алапаевский городской суд вынес приговор шести участникам оборота суррогатного алкоголя, от которого скончались девять человек. Четверо погибших были жителями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Суррогат, производство которого велось в Свердловской области, они купили в Югре.

По данным объединенной пресс-службы судов Свердловской области, фигурантами уголовного дела стали три женщины и трое мужчин. Есть еще одно отдельное уголовное дело в отношении еще троих возможный участников.

По данным следствия, с сентября 2020 по декабрь 2021 года обвиняемые распространяли спиртосодержащую жидкость с концентрацией метанола, многократно превышающей допустимые нормы. В декабре 2021 года суррогатом отравились 14 человек. Погибли пятеро жителей Свердловской области и четверо из ХМАО.

Мужчины отправятся в тюрьму на срок от 5,5 до 9 лет. Женщины приговорены к условным срокам от трех до четырех лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск в пользу семи потерпевших.