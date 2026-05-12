НовостиПроисшествия12 мая 2026 5:56

Директора фирмы из ХМАО за дачу взятки в 7 млн рублей приговорили к 9 годам тюрьмы

Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-руководителя ООО «Горизонт». Мужчину обвиняют в даче крупной взятки.

По данным следствия, директор в феврале 2023 года передал должностному лицу АО «Росгеология» 7 млн рублей. В ответ последний был обязан поспособствовать в заключении договора на выполнение работ по цементированию обсадных колонн скважины. Экс-директору назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Также ему присудили штраф в размере 21 млн рублей.

В прокуратуре ХМАО-Югре добавили, что в отношении взяткополучателя ранее также был вынесен обвинительный приговор.