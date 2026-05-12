В Радужном простятся с погибшим на СВО Николаем Галинским

Похоронка вновь прилетела в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру из зоны проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи погиб житель города Радужного Николай Галинский. Прощание с ним состоится в среду, 13 мая.

- 13 мая в ДК «Нефтяник» будет прощание с Николаем Галинским. Погиб наш брат, друг и очень хороший человек. Приходите, – сообщили в тг-канале «Новости Радужного».

О времени прощания и месте захоронения не сообщается, но Николай будет предан земле с воинскими почестями.