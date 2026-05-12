На дорогах ХМАО за выходные погибли 4 человека и 8 получили ранения

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поделилась статистикой дорожно-транспортных происшествий с 9 по 11 мая. Произошло 5 ДТП, в которых погибли 4 человека и еще 8 получили травмы различной степени тяжести.

Так, под Когалымом вахтовых автобус выехал на встречку и врезался в Haval, в результате ДТП погибли 2 человека в легковом автомобиле и трое пострадали, двое из которых были пассажирами автобуса.

В Нефтеюганском районе 11 мая водитель BMW столкнулся с большегрузом MAN. Два человека из легковушки погибли, один доставлен в больницу с травмами.

Кроме того, 10 мая в 14:15 в Нижневартовске 41-летняядама за рулем Hyundai при повороте налево на регулируемом перекрестке на красный сигнал светофора врезалась в «ВАЗ», управлял которым 20-летний водитель. Молодой человек тоже промчался на красный. В итоге оба водителя и 18-летняя пассажирка «ВАЗа» получили травмы.

За выходные задержано 40 пьяных водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 65 водителей.