Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика12 мая 2026 5:09

УФАС оштрафовало пять компаний из ХМАО за сговор цен на сжиженный газ

За сговор цен на сжиженный газ УФАС оштрафовало пять компаний ХМАО
Нина БАРИНОВА
Фото: УФАС ХМАО-Югры

Фото: УФАС ХМАО-Югры

Управление Федеральной антимонопольной службы признало в действиях пяти компаний, занимающихся реализацией сжиженного газа, нарушения по статье «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности». Проще говоря, их уличили в сговоре цен.

По данным УФАС ХМАО-Югры, компании в определенный период времени одновременно повышали и поддерживали одинаковые розничные цены на сжиженный углеводородный газ, который реализовался на АГЗС в Ханты-Мансийске.

Все компании привлечены к административной ответственности. Им предстоит выплатить штрафы на общую сумму около 6 000 000 рублей.