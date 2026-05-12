УФАС оштрафовало пять компаний из ХМАО за сговор цен на сжиженный газ

Управление Федеральной антимонопольной службы признало в действиях пяти компаний, занимающихся реализацией сжиженного газа, нарушения по статье «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности». Проще говоря, их уличили в сговоре цен.

По данным УФАС ХМАО-Югры, компании в определенный период времени одновременно повышали и поддерживали одинаковые розничные цены на сжиженный углеводородный газ, который реализовался на АГЗС в Ханты-Мансийске.

Все компании привлечены к административной ответственности. Им предстоит выплатить штрафы на общую сумму около 6 000 000 рублей.