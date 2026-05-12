У жителя Нягани за наркотики суд конфисковал Phone 16 Pro Max

Наркоман из Нягани через интернет заказал у неизвестного наркотики. Забрать запрещенку он смог у специально оборудованном тайнике–закладке в лесу. Заветную дозу он положил в карман куртки и направился домой, чтобы в спокойной обстановке употребить запретное. Однако по пути его задержали сотрудники полиции и обнаружили незаконную покупку.

В отношении 31-летнего наркомана было возбуждено уголовное дело по статье

«Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере».

По данным «Судов Югры», в суде няганец признал свою вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Кроме того, суд конфисковал в собственность государства сотовый телефон iPhone 16 Pro Max, принадлежащий мужчине, так как он использовался для совершения преступления.