Аксолотли с загадочной улыбкой появились в аквариуме Когалыма

В океанариуме «Акватика» появилась новая экспозиция, настоящие мастера регенерации с загадочной улыбкой – аксолотли. Это существо может прожить 10-15 лет в личиночной форме, так и не превратившись во взрослую особь.

Аксолотли способны отрастить не только потерянные конечности или хвост, но, что поразительно, способны сами залечить повреждения внутренних органов, спинного и даже головного мозга. Любая регенерация на их тельцах происходит без следа и без шрамов.

Это водное существо может дышать тремя способами: через свои характерные наружные жабры, через кожу и даже с помощью легких, заглатывая воздух с поверхности воды.